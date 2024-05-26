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AMI Alexandre Mattiussi アミ　ジャケットセットアップ
商品番号 D57028333335
商品名

AMI Alexandre Mattiussi アミ　ジャケットセットアップ
ブランド名 アミアレクサンドルマテュッシ
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AMIAlexandreMattiussiシャツジャケット\u0026キャロットパンツ　セットアップ！ブラウン系シャツジャケット　size:39(M-L相当)肩幅46cm、身幅57cm、袖丈64cm、着丈70cmキャロットパンツ　size:38(M-L相当)ウエスト82cm、総丈93cm、裾幅18cm素材:ウール100%サイズも大きめで作られており厚みもあり過ぎないため幅広いシーズンに使えます。同色、同素材のセットアップです！傷、ほつれ等はなく美品です。値下げ交渉少しだけなら可能です。コメントお待ちしております。MARNI、Acne、アクネ、MaisonMargiela、MM6、DriesVanNotenStellaMcCartneyCarvenロンハーマンHYKE、ハイク、PHEENYmame、JOHNLAWRENCESULLIVANfumikauchida、junmikami、roku、6、ロク、UNITEDARROWSSHIPSkhajuBEAMS、JOURNALSTANDARD、TOMMOROWLAND、トゥモローランド、SHINZONacneHelmutLangAlexanderWangSaintLaurentBALENCIAGABALMAINRAFSIMONSDRIESVANさNOTENGivenchyTHOMBROWNEYohjiYamamotoCOMMEdesGARCONSChristianDiorPRADAJILSANDER袖丈···長袖季節感···春、秋、冬柄・デザイン···無地襟···レギュラーカラー素材···ウール・ニットバラ売り場合、上14,000下13,000
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