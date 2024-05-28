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商品詳細
BEAMSのバングルになります。サイズはフリーサイズカラーはアンティークゴールド購入して未使用素材は分かりませんが真鍮かと思います。専用ケース付きビームスアクセサリーB:MINGbyBEAMSBEAMSメンズレディースバングルブレスレットアンティーククラシックアクセサリー材質···真鍮カラー···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/approximate471320.html
http://narcologia.ru/goods/septet938919.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi801947.html
ビームス バングル アンティークゴールド B:MING by BEAMS
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ビームス バングル アンティークゴールド B:MING by BEAMS
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ビームス バングル アンティークゴールド B:MING by BEAMS
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