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美品　フェラガモ　長財布　本革　メンズ　レディース　二つ折り　長財布　黒
商品番号 O23862277066
商品名

美品　フェラガモ　長財布　本革　メンズ　レディース　二つ折り　長財布　黒
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯サルヴァトーレフェラガモSalvatoreFerragamo長財布ロングウォレット◯フェラガモらしい上品なデザインです。　定番の超人気デザインです。◯メンズ　レディース　ブランド小物◯カラー　黒　ブラック　　　　◯シリアルナンバー　y-667073写真10枚目見辛いですが刻印されています。　◯実寸サイズ　約18cm×9cmマチ　約1.5cm　　　　　　※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい◯状態べたつきはありません。チャック開閉スムーズです。新品と比較すると多少の使用感はありますが、全体的に目立つダメージはなく、中も比較的綺麗です。まだ十分使って頂けるお品かと思います。写真ご確認頂き、ぜひご検討ください。◯付属品はありません。◯大手リサイクルショップで購入しました。鑑定済みのお品ですので安心してご購入いただけます。◯即購入、大歓迎です。◯画像についてなるべく近いお色味に撮影しておりますが、　実物の商品と相違がありましたら申し訳ございません。◯検品は慎重にしていますが、見落としがありましたら申し訳ございません。気になる感覚には個人差があると思いますので、写真をよくご確認の上、ご納得いただける方、是非、ご購入をご検討していただけると幸いです。◯商品についてのご不明点、ご質問はお気軽にお聞きください。◯配送は、匿名配送です。丁寧に梱包いたします。◯プロフィールをご一読していただけると幸いです。#Tokaレディース♪その他の商品はコチラ（他にも、財布、バッグ等も出品しています。）
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