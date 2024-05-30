希少ニューエラ ピッツバーグパイレーツ プリント キャップ スナップバック黒 黄

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**\"購入時、確認は必要ございませんのでそのままお手続きください♪\"#chaton全商品一覧はこちら◇商品◇既に完売、生産も終了しており今では入手困難なNEWERAのキャップです。ユニセックス（男女兼用）： サイズが合えば可能付属品： なし備考： 素材： タグのお写真を載せましたのでご覧ください。着用シーズン： 春夏秋冬◇サイズ／実寸（約・cm）◇[ Free ]ツバ/長さ： 7高さ： -頭周り： -～-備考： \"素人採寸のため若干の誤差がある場合がございます。少しでもご参考になれば幸いです。\"◇状態◇使用感少なく大きく目立つ傷や汚れも見られない程度良好な状態です。\"出来るだけわかりやすくお写真を撮りましたのでご確認下さい。自宅保管のため新品、未使用、目立つ傷汚れのないものでもお店で購入したような完璧な物ではございません。少しでも気になられる方はとても残念ですがご購入を今一度お考えいただきますようお願い申し上げます。\"◇カラー／系統◇ブラック黒×イエロー黄色\"光の加減により実際の色味と誤差がある場合がございます\"◇梱包／配送◇形状に支障が出ない程度にたためる物はコンパクトに、折りたためない物は緩衝材を入れてビニール袋もしくは段ボールでの発送となります。\"基本的にはビニール袋、紙袋による二重包装になります。中には、3㎝の厚みに抑えるため圧縮する場合もございます。\"#chaton全商品一覧はこちらNEWERANE