NEWERA フライトキャップ

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商品詳細
ニューエラのフライトキャップです。サイズは8/3、58.7cmなので一般的な日本人成人男性ならゴールデンサイズでどなたでも合うと思います。もこもこが付いており、色味は濃いめのネイビーです。他にも出品してますのでぜひご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/pompous778523.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome201543.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford803273.html
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