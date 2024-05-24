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NEWERA フライトキャップ
商品番号 X96767887547
商品名

NEWERA フライトキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラのフライトキャップです。サイズは8/3、58.7cmなので一般的な日本人成人男性ならゴールデンサイズでどなたでも合うと思います。もこもこが付いており、色味は濃いめのネイビーです。他にも出品してますのでぜひご覧ください。
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