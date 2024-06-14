地球 ビッグ トップ ゴールド ブリンブリン

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地球ビッグトップゴールドブリンブリン★送料無料でお届け。他にも色々有ります！↓#rain_topキラキラ地球のモチーフのビッグトップ丸みのあるトップに、クラウンのバチカン、ゴージャスです。ロープチェーンが付属します。ペンダントサイズ約75×45ミリBrassAAACZ18k仕上げ#テニスチェーン #マイアミキューバン #miamicubanや #ヘリンボーン #喜平等と合わせでもクールです。メンズ、レディース 共用のユニセックスサイズ。☆☆コメント無しの即購入可です。☆☆ヒップホップやストリート系ファッションお好きな方,AVALANCHE(アヴァランチ,アバランチ)やPimpCode(ピンプコード) KINGICE(キングアイス) DESIGNBYTSS,goldengilt(ゴールデンギルト),KRKC\u0026Co等#ブリンブリン#キラキラなハードジュエリーがお好きな方も。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★上から下まで全身ブリンブリンアイテムをご用意しておりますカスタムレターアクセサリーなども制作致します。また、アクセサリー修理、ブレスレット調整電池交換色落ち金属アレルギー対策コーティング等も行っております。お気軽にお声かけ下さい。→#他出品のキャラクター一度ご覧いただけたら幸いです(^^)★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★#金属アレルギー#金アレ#ネックレス#ペンダント#アクセサリー#ブリンブリン#ヒップホップ#hiphop