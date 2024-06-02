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【‘47】NBA クリーブランド キャバリアーズ サイドパッチ キャップ（新品）
商品番号 H65558594865
商品名

【‘47】NBA クリーブランド キャバリアーズ サイドパッチ キャップ（新品）
ブランド名 フォーティーセブンブランド
特別価格 税込 2,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

47ブランドのクリーブランドキャバリアーズキャップです。【チーム名】NBAクリーブランド・キャバリアーズ【カラー】ボルドー【詳細】・アジャスターでサイズ変更・カーブしたつばと浅めのクラウン・ウォッシュ加工・素材綿100%・サイズ55〜61cm【‘47とは】47ブランドは、1947年に‘47の全身となる会社を設立し、そこから70年以上にわたりスポーツの関連商品を販売している老舗メーカーです。現在ではアメリカの4大プロスポーツリーグ（MLB、NBA、NFL、NHL）すべてのヘッドウェアとアパレルのライセンスを持っていたり、650校以上の大学とパートナー提携を結んでいたりします。【本商品について】古着屋きょんでは正規販売店から新品を仕入れております。【47ブランド一覧】#古着屋きょん_47brand
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http://narcologia.ru/goods/reproduce337255.html
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