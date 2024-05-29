NEW ERA　RC SOUND SHOP balansa　 7 5/8

■ブランド: NEWERA■商品:RC59FIFTYSOUNDSHOPbalansabロゴ 釜山■色:ネイビー■サイズ: 75/8■状態: 試着のみ■商品説明: 韓国・釜山を拠点とするアパレルショップ「SOUNDSHOPbalansa（バランサ）」とのコラボレーションシリーズ。ブランドロゴをメインモチーフに採用しています。59FIFTYをベースにした、より柔らかく低めのクラウンにすることでクラシックな被り心地のシルエット。フロントパネル裏の芯地部分は軽量仕様で、ソフトにキャップの形状を保ちます。他サイトより試着のみ新品を購入しました。画像の通りタグ付きです。サイズを間違えたので出品します。既に公式では全サイズ完売しておりますので、ご興味ある方は是非宜しくお願い致します。■■■ご購入前にプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。■■■



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