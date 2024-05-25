昭和レトロ　デッドストック　キャップ　リメイク　アメカジ 一点物！　cap20

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昭和レトロな古いデッドストックのキャップにワッペンを縫い付けてました。今のところ、世界に一つの組み合わせです。カラーはグリーン系×グレーのコーデュロイ。ワッペンはYMCAスイミングのテスト合格ワッペン！折り畳みで隠せる耳当て付き！耳当てを出した方が断然カワイイ。サイズ表記はありませんがMからL程度だと思います。最大で内周約60cm。耳当てをたたむともう少し小さくなってしまいます。発送の際はツバは折れないように小さく畳んでの発送となります。#やまびこ市場レトロなキャップstandardCaliforniaスタカリNEWERARHCBAYFLOWTCSSTESVANSChampionNIKEadidaschallengeRalphLaurenNEIGHBORHOODUNITEDARROWSUNDERCOVERLevi'sスタンダードカリフォルニアロンハーマンポークチョップラッツテンダーロインジャクソンマティスハリウッドランチマーマーケットレミレリーフニューハッタンカシラデコー木村拓哉サファリアメカジサーフ59FIFTYフラットバイザーベースボールキャップメンズキャップレディースキャップ 帽子 ハット 世田谷ベース