SAINTS セインツ 03 カレッジシルバーリング 約13号

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商品詳細
男女兼用。約13号。925刻印のシルバー925製。ピンクのカラーストーンがセットされています。2003年のアイテムです。多少の値下げ可能です。生活傷程度に細かな傷がある場合がございます。#黒猫ニグのシルバーアクセサリー#SAINTS#セインツ#シルバーリング#カレッジリング
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