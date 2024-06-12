越前塗　お屠蘇セット　光琳堂造　共箱付き　天然木　漆器

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商品詳細
約 盆42.5×25.5高8㎝銚子 直径12高7持ち手高11.5高台直径6.5㎝盃台13.5×13.5高14㎝盃直径11高3.5高台直径4.5㎝直径9高3高台直径3.5㎝直径7.5高2.5高台直径3.3㎝目立った傷等は無く状態良品です。箱多少汚れスレあり長期個人保管品になりますのでご理解ある方のみ購入お願い致します。#越前塗#お屠蘇セット
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