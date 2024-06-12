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越前塗　お屠蘇セット　光琳堂造　共箱付き　天然木　漆器
商品番号 T57433594212
商品名

越前塗　お屠蘇セット　光琳堂造　共箱付き　天然木　漆器
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 21,328 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約　盆42.5×25.5高8㎝銚子　直径12高7持ち手高11.5高台直径6.5㎝盃台13.5×13.5高14㎝盃直径11高3.5高台直径4.5㎝直径9高3高台直径3.5㎝直径7.5高2.5高台直径3.3㎝目立った傷等は無く状態良品です。箱多少汚れスレあり長期個人保管品になりますのでご理解ある方のみ購入お願い致します。#越前塗#お屠蘇セット
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