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ボッテガヴェネタ ウォレット
商品番号 D13986468570
商品名

ボッテガヴェネタ ウォレット
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 2,600 円
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商品詳細

※イタズラ多いので希望価格登録からは下げません。詳しくありませんがかなり柔らかいのでカーフだと思われます。外見はまぁまぁ綺麗ですが小銭入れの中や角にスレや糸とびホツレあります。縦×10.5cm横×12cmマチ×2.5cm
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