訳あり・ダイヤモンドフルエタニティリング

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商品詳細
ダイヤモンドフルエタニティリング肝心の鑑定書を無くしてしまいましたのでお値下げして出品します。フルエタニティなので内側に刻印もみえません。9号です。鑑定書のデータを探しているところです。ご理解頂ける方、宜しくお願い致します。ご質問、丁寧に対応させて頂きます。発送方法、ご希望に添います。詳細編集中。
http://narcologia.ru/goods/Stanford239173.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral11032.html
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