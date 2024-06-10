確実本物正規品です♪写真は全て実物です♪JUSTINDAVISSRJ CrownRingシルバー92510.5号定価4万円前後現行SRJ750のデザイン類似モデル初期頃のクラウン主としたデザインのリングです(^_^)状態は、全体的に綺麗な印象です。初期モデルとしてはかなり良好。付属品は、ありません。送料込は、ネコポスです♪基本的に当日発送しています♪※※17時までに確認できた場合。また、絶対ではありません。・質問する前、購入する前、必ずプロフ読んでください。・値下げ交渉前提価格ではありません。・購入前のコメントは不要です。・極稀に売り切れの時がありますがご了承ください。JUSTINDAVIS他にもお探しの方はこちらから検索(^^)/#testament7リング#testament7



ジャスティンデイビス 10.5号 初期クラウンリング 廃盤 希少 レア - リング



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