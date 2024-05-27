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ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー
商品番号 P82296530707
商品名

ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー
ブランド名 ガブリエレパジーニ
特別価格 税込 20,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■Size/48Lサイズ■Color/濃紺ダークネイビーストライプ総柄■ジャケット着丈:73.5cm肩幅:44cm身幅:51cm袖丈:64cm袖口:13cm■ベスト着丈:60cm肩幅:34cm身幅:49cm■スラックスウエスト:85cm（ウエスト出し3.5cmほど可能）股上:24cm股下:72cm（ダブル解除で裾出し4cmほど可能）渡り:32cm裾幅:18.5cmダブル幅:4cmGabrielePasiniチェコ製スリーピーススーツ豪華爛漫バロック調木製髑髏ラペルピン●素材表地ウール60%コットン40%裏地レーヨンキュプラ◆仕様・ジャケット段返り3B/ピークドラペル/本切羽/背抜き/サイドベント/チェンジポケット/木製ラペルピン・ベスト6B/ダブルブレスト/ショールカラー・スラックスワンタック/テーパード/裾ダブル★状態ダメージジャケット、ベストの襟首部分に薄らとお汚れあり。それ以外は目立つダメージ無く、綺麗です。
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