

ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー



ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー



ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー



ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー



ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー



ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー



ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー



ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー



ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー



ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー



ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー



ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー



ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー



ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー



ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー ガブリエレパジーニ 3ピース ダブルショールカラー 総柄ストライプ 濃紺ネイビー

■Size/48Lサイズ■Color/濃紺ダークネイビーストライプ総柄■ジャケット着丈:73.5cm肩幅:44cm身幅:51cm袖丈:64cm袖口:13cm■ベスト着丈:60cm肩幅:34cm身幅:49cm■スラックスウエスト:85cm（ウエスト出し3.5cmほど可能）股上:24cm股下:72cm（ダブル解除で裾出し4cmほど可能）渡り:32cm裾幅:18.5cmダブル幅:4cmGabrielePasiniチェコ製スリーピーススーツ豪華爛漫バロック調木製髑髏ラペルピン●素材表地ウール60%コットン40%裏地レーヨンキュプラ◆仕様・ジャケット段返り3B/ピークドラペル/本切羽/背抜き/サイドベント/チェンジポケット/木製ラペルピン・ベスト6B/ダブルブレスト/ショールカラー・スラックスワンタック/テーパード/裾ダブル★状態ダメージジャケット、ベストの襟首部分に薄らとお汚れあり。それ以外は目立つダメージ無く、綺麗です。