エルメス スーツセットアップ ネイビー

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今年の春にエルメス銀座にてオーダーで購入したセットアップのスーツです。ジャケットは42、パンツは44です。セットアップであるため上下同じ生地で仕上がっています。オーダーでしか選べない生地であるため、非常に高級感があります。薄らと織り感のある生地で、明るめのネイビーです。光沢とハリのある生地です。定価190万ほどでした。ほぼ着用せずに閉まっていました。専用ハンガーをお付けします。袖は本切羽、背中は背抜き仕上げです。ジャケット平置きサイズ:着丈69cm、肩幅42cm、袖丈約62cmパンツ平置きサイズ:ウエスト約40cm、股下76cm、裾幅18cm