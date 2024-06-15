yoke×barbour カーキ　貴重なサイズ3

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23ssjournalstandardyokebarbourトリプルコラボ 別注 BARBOUR×YOKE×JSBROKENBEAUFORTサイズ3カーキ袋から出して一度だけ着用したかなり美品です！店舗で試着して購入しました！175センチ64キロ普通体型でちょうど良いサイズ感でした。→サイズ3が1番すぐ完売しました！！1番貴重なサイズだと思います！！ちなみに2と3ではサイズ感全然違います！