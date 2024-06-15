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yoke×barbour カーキ　貴重なサイズ3
商品番号 X59468294605
商品名

yoke×barbour カーキ　貴重なサイズ3
ブランド名 ヨーク
特別価格 税込 33,596 円
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商品詳細

23ssjournalstandardyokebarbourトリプルコラボ　別注　BARBOUR×YOKE×JSBROKENBEAUFORTサイズ3カーキ袋から出して一度だけ着用したかなり美品です！店舗で試着して購入しました！175センチ64キロ普通体型でちょうど良いサイズ感でした。→サイズ3が1番すぐ完売しました！！1番貴重なサイズだと思います！！ちなみに2と3ではサイズ感全然違います！
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