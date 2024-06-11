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【50s】 Le Favori BLUE MOLESKIN JACKET
商品番号 I78555788871
商品名

【50s】 Le Favori BLUE MOLESKIN JACKET
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 21,021 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨーロッパヴィンテージショップにて購入。50'sLeFavoriブルーモールスキンワークジャケットブランド名は刺繍で施されています。ブルーのモールスキンワークジャケット。フランスらしい丸襟が特徴的で、ユーズドですがモールスキンらしい張りや光沢感もまだ残っている個体です。着用につれての体に馴染み、さらなる風合いの変化も楽しめると思います。定番のモールスキンジャケットですが、年代やメーカーなどで、生地感も形も様々。ご自身にピッタリの一着に出会っていただけたら嬉しいです。洗練されたデザインのユーロワークジャケットは、ベーシックなアイテムとして長年愛用して頂けるはずです。※ヴィンテージですので、汚れやスレ、色褪せや経年劣化などがございます。写真にてご確認下さい。【サイズ】肩幅50cm身幅61cm（脇の下から）袖丈61cm着丈71cm（背中襟元から）#モールスキン#ブラックモールスキン#フレンチワーク#ヴィンテージ古着#ヨーロッパ古着#フランス古着#フランスヴィンテージ#ワークジャケット
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful388651.html
http://narcologia.ru/goods/unusable791474.html
http://narcologia.ru/goods/message758127.html

【50s】 Le Favori BLUE MOLESKIN JACKET
50's Le Favori BLUE MOLESKIN JACKET | STRAYSHEEP ONLINE

【50s】 Le Favori BLUE MOLESKIN JACKET
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【50s】 Le Favori BLUE MOLESKIN JACKET
50-60s France Vintage Le Favori Blue Moleskin J...

【50s】 Le Favori BLUE MOLESKIN JACKET
mid 20th c. blue moleskin work jacket

【50s】 Le Favori BLUE MOLESKIN JACKET
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50's Le Favori BLUE MOLESKIN JACKET

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50's Le Favori BLUE MOLESKIN SHORT JACKET DEAD STOCK

【50s】 Le Favori BLUE MOLESKIN JACKET
【1940-50s】

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【50s】 Le Favori BLUE MOLESKIN JACKET
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1940-50s】

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