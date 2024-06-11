【50s】 Le Favori BLUE MOLESKIN JACKET

ヨーロッパヴィンテージショップにて購入。50'sLeFavoriブルーモールスキンワークジャケットブランド名は刺繍で施されています。ブルーのモールスキンワークジャケット。フランスらしい丸襟が特徴的で、ユーズドですがモールスキンらしい張りや光沢感もまだ残っている個体です。着用につれての体に馴染み、さらなる風合いの変化も楽しめると思います。定番のモールスキンジャケットですが、年代やメーカーなどで、生地感も形も様々。ご自身にピッタリの一着に出会っていただけたら嬉しいです。洗練されたデザインのユーロワークジャケットは、ベーシックなアイテムとして長年愛用して頂けるはずです。※ヴィンテージですので、汚れやスレ、色褪せや経年劣化などがございます。写真にてご確認下さい。【サイズ】肩幅50cm身幅61cm（脇の下から）袖丈61cm着丈71cm（背中襟元から）#モールスキン#ブラックモールスキン#フレンチワーク#ヴィンテージ古着#ヨーロッパ古着#フランス古着#フランスヴィンテージ#ワークジャケット



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【1940-50s】



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