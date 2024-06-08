STUSSY SPORT 100% PIGMENT DYED TEE 即完売品

コメント、購入前に必ずプロフィール欄の確認お願い致します！私の他商品になります→#nwkitem商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。【商品の説明】⚫︎商品名:StussySport100%PiigmentDyedTee⚫︎カラー:NUTURAL⚫︎ブランド:Stussy（ステューシー）⚫︎サイズ：L（詳細は5枚目のサイズ表画像参照）⚫︎素 材：コットン100%⚫︎シーズン：2023AW【商品の状態】⚫︎使用状況：新品未使用コメントなし、即購入OKです。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬



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