アンダーカバー 2006SS/T期 Klaus Schulze長財布 黒

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undercoverアンダーカバーT期のKlausSchulzeのグラフィックロングウォレットです。サイズは18cm×9.5cm、カードポケット10箇所、お札サイズの大ポケットが3箇所、コインが1箇所、その内、身分証などのI.D.カードを入れるクリアポケットが1箇所あります。横断幕やテントなどによく使われているターポリンのような丈夫な素材で、ウォレットチェーンを付けるホールもあり、大変機能的な作りになっております。シンセもプリントされたアートワークが好きで購入し、同時購入した白の3つ折り財布を使っていたため、使用する事なく大切に保管しておりました。個人保管・デッドストックの未使用品となりますが、保管時によるダメージ等が見られました。商品画像をご確認、ご了承の上、ご購入下さいませ。※1枚目画像。製品素材の特性上、表面両サイドに反りが見られます※5枚目画像。透明のクリアポケット上部に、メッシュポケットの縫い目が当たるため、その箇所に跡が出来ています。※3枚目画像。2枚目の画像では解り辛いのですが、裏面中央と画像右角辺りに傷が御座います。商品発送の際には、プチプチで梱包の上、宅急便コンパクトでの発送を予定しております。時間指定がある場合、購入後のコメントよりご指定下さい。ご質問がありましたら、遠慮なくコメントしてください。よろしくお願いします。#2006SS/T期#undercover#アンダーカバー