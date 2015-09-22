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adidas originals WH ZX FLUX X 【27.5cm】
商品番号 J70961717706
商品名

adidas originals WH ZX FLUX X 【27.5cm】
ブランド名 アディダスオリジナルス
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

adidasoriginalsから出ている、Wings+hornsとのコラボレーションモデルです！買ってから1、2度履いたのみで綺麗です！
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