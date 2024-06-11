A7新品未使用！高級イタリアDRAGO生地ウール100%スーツ！茶グレンチェック

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風合いの良い高級イタリア製DRAGOウール100%生地使用。品の良さを感じるブラウン系のグレンチェック柄です。素材の良さ、仕立ての良さ、スタイルの良さ、素晴らしい逸品です。品格さえ感じられる大人のビジネススーツ。サイズが合えばこの機会に是非ご検討ください。サイズ:A7相当(表記39)素材:ウール100%(イタリアDRAGO)ジャケット(シングル2ボタン、サイドベント、背抜き)肩幅44袖丈64.5着丈75胸囲108胴囲100スラックス(ノータック)ウエスト86(84)股上25わたり33裾幅19.5＊新品ですのでご自身で裾上げをお願いいたします。上代:\\41800