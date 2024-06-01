象革　レザー　二つ折り財布　ZOO 美品

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商品詳細
希少な象革を使用した財布です。内側は姫路レザーの牛革を使用しております。ZOOという希少レザー専門の店で購入しました。一度短時間のみ使用しているので、中古になりますが、ほぼ新品です。定価は約25000円です。札入れ部 2つカード 4枚ホック式小銭入れ 中に仕切りあり内革は牛革になっておりますカラー…グレー素材…表革:象革 内革:牛革象革象皮エレファントレザー二つ折り財布短財布レザーZOOオールレザー
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