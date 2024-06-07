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ARMANI EXCHANGE アルマーニ　エクスチェンジメタリックシルバー財布
商品番号 V64455129464
商品名

ARMANI EXCHANGE アルマーニ　エクスチェンジメタリックシルバー財布
ブランド名 アルマーニエクスチェンジ
特別価格 税込 6,807 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら　ラウンドジッパー長財布　です。●アメリカ　アルマーニ　ARMANI正規取り扱い店舗にて購入しました。誰も触っていない新品が良かったので、裏のストックより新しいものを出してもらいましたので、展示品ではありません。元々箱はないものになります。レシートは捨ててしまいましたのでありませんが、確実正規品になりますので、ご安心下さいませ。偽物は出品しておりません。日本円で、購入した時よりお安い値段の、送料、手数料込みにてお譲り致します。ミラーのような、メタリックシルバー　なので、とてもかっこよく、ジッパーチャックなので使いやすいです。ユニセックスです。長財布　ウォレットロングジップウォレット　ファスナー長財布ARMANIEXCHANGEアルマーニ　エクスチェンジメタリックシルバー財布
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