9TWENTY✨新品未使用✨ニューエラ★オークランド・アスレチックス★キャップ

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・全品送料無料・フォロー割引・まとめ割引・リピート割引・喫煙者、ペット無し◆商品説明 オークランド・アスレチックスのベースボールキャップになります。◆サイズ：FREE ◆商品の状態 A 新品未使用 A：使用感がほとんどなく、汚れやシミもなし B：多少使用感はあるが、汚れやシミも比較的少ない C：使用感があり、汚れやシミが目立つ D：使用感があり、大きな汚れや破れあり◆色 ●グリーン×イエロー———————————お得な割引実施中です！～フォロー割引～このアカウントをフォローいただきますと、販売価格に応じてお値引きをさせていただきます。◆フォロー割引金額 〜2,999円➡︎100円OFF 〜5,999円➡︎300円OFF 〜8,999円➡︎500円OFF 9,000円〜➡︎1000円OFF ～リピート割引～ 一度ご購入いただいた方に対して、 次回のご購入時に200円OFFさせていただきます。 「リピート割希望」とコメントをお願いいたします。 ～まとめ割引～ 購入数に応じた割引をいたします。 購入したい商品が複数ある場合、コメントにてお知らせください。◆まとめ割引金額 2点購入➡︎300円OFF 3点購入➡︎500円OFF 4点以上➡︎1,000円OFF———————————※各種割引について、必ずご購入前にコメント いただきますようお願いいたします。※メルカリはあくまで早い者勝ちです。カラー...グリーン形...ベースボール