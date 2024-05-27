カノニコ　ONLY PREMIOメンズセットアップ　ウール100%

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管理番号801t802t⭕️プロフィールに大事なお願いがあります。必ずお読みくださいませm(__)m☘️サイズは最後のお写真に載せてあります。サイズ表記は50です。M〜L相当です。☘️イタリア老舗生地メーカーカノニコの生地を使用したメンズスーツです。ほぼ未使用に近いです。☘️ボトムスの裾はご自分の長さにお直しくださいませ。❤️フォロー割 フォローコメントいただきましたらお値引きします。999円以下50円オフ❣️1000円以上10%オフ❣️❤️海外からの購入歓迎致します‼️⭕️メルカリ公式購入代行サービス❤️全国送料無料！匿名発送です‼️❤️タバコなし！ペットなしです‼️☑️サイズ感は、それぞれ感じ方が違ってきますので、平置き採寸とご自身がお持ちの服を参考になさってください。⭐️古着をご理解いただける方のご購入をお待ちしてます(*^^*)☺️最後までお読みいただきありがとうございました。#ちびちゃん古着好きメルカリ公式購入代行サービスオンリーONLYPREMIOCANONICOメンズセットアップメンズスーツ