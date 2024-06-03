Christian Dior マネークリップ

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内容:CDRロゴマネークリップ1個状態:目立った傷や汚れなし材質:メタル サイズ:縦7.3センチ横3センチ【説明】非常にめずらしく、ネットでもほぼ出回ることが無い希少品です。3年ほど前に購入して、数回使用しておりましたが使用機会がなくなったので大切に保管していました。小傷はありますが、パッと見でわかる大きなダメージやクスミ、使用に差し支える開き等はございません。難なくご愛用頂けますコンディションです箱などもないため丁寧に梱包して発送させていただきます。その他値下げ交渉や分からないことがありましたらコメントまでお願いします。