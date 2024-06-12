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- 希少 Levi's 70505 サーモンピンク
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商品詳細
カラー···ピンクサイズ...L肩幅47cm、身幅55cm、身丈57cm、袖丈62cm希少な70505コーデュロイのサーモンピンクです。ヴィンテージですが、状態は非常に良いです。お好きな方、是非ご検討下さい。※注意事項商品状態にご理解頂ける方のみご購入下さい。購入後に状態が悪いなどのクレームや返品希望などにはお応え出来ません。
http://narcologia.ru/goods/waveform834917.html
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