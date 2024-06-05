M3860●江戸明治和本等＞〈福神〉おしへの小槌［教の小づち］題簽欠並本 心学

●江戸明治和本●〈福神〉おしへの小槌［教の小づち］（題簽欠・状態並み）【判型】半紙本2巻2冊。縦225粍。【作者】脇阪義堂作。下河辺拾水画。【年代等】寛政2年1月初刊（［大阪］塩屋喜助ほか板）。江戸後期後印（［京都］俵屋清兵衛板）。【備考】分類「往来物」。『〈福神〉おしへの小槌［教の小づち］』は、卑近な小説の形をかりて、神道の教義と道義を説き、庶民教化として成功している。授福の神としての大黒天の神託をかり、庶民の最もとらわれやすい金銀の欲を抑えることを主眼とし、挿絵も多く、その一々に道歌を記し付ける（「日本思想史文献解題」参照）。なお、『江戸出版書目』278頁に「おしへの小槌 全二冊 墨付三十八丁／寛政二戌正月／宝楽亭（正しくは脇坂義堂）／京板元 八文字屋庄兵衛／売出 西宮新六」と記す。★原装・題簽欠・状態並み。【参考価格（初出品時の相場）：日本の古本屋で、端本1冊が、9,000円～11,000円】。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



M3860○江戸明治和本等＞〈福神〉おしへの小槌［教の小づち］題簽欠並 ...



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