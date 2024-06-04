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Marshall マーシャル　ベースアンプ　MB15 現状品
商品番号 O84309543137
商品名

Marshall マーシャル　ベースアンプ　MB15 現状品
ブランド名 マーシャル
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

Marshallマーシャル　ベースアンプ　MB15通電確認のみ環境が整っていないため動作確認は行っておりません。　音出し確認も行っておりません。現状品として出品致します。ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。＊ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。
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