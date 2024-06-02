セガ　SC-3000 SG-1000 ゲームカートリッジ

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商品詳細
SEGAROM32KBパッカー/PACARCHAMPIONBASEBALLボーダーライン/BORDERLINEサファリレース/SAFARIRACEモナコ GP/MONACOGPフリッキーコナミのハイパースポーツ/HYPERSPORTSチャンピオンサッカー/CHAMPIONSOCCERGameCartridgeForSC-3000orSG-1000セガSC-3000SG-1000共用ソフト カセット本体がないため、動作未確認です外箱は全部ありますが、説明書はないものもあり、箱には経年劣化があります。中のカセットは綺麗な状態に見えます箱に入れて保管しておりましたが、年代物の中古品ですので、ご理解頂ける方のご購入をお願いします。すり替え防止のため、返品・交換は対応出来ませんので、何かご質問があれば出来る限り、お調べしてお返事しますので、ご遠慮なくコメントをお願いいたしますゲームカートリッジ1983
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