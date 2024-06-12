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bts memories of 2019 DVD 6枚組
商品番号 C13570896496
商品名

bts memories of 2019 DVD 6枚組
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,527 円
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商品詳細

btsmemoriesof2019DVDメモリーズJAPANOFFICIALFANCLUB購入公式品　日本語字幕付きディスク6枚組　全て見再生DVDは1枚も再生しておりません。フォトブックのみパラパラ見ました。SYSロサンゼルス公演やSYS大阪　静岡公演のメイキングGDAグラミー　MSビルボードのメイキングなど他収録されています。収録時間は　およそ700分　ジョングクの公式フォトカードつけます！トレカ、今日のバンタンなどの付属品はつきません。それ以外は付いてます！韓国製品ですのでもともと多少のスレ傷などございます。素人保存ですので神経質な方はご遠慮ください。防弾少年団最新DVDCDナムジュンソクジンユンギホソクジミンテヒョンジョングク韓国ばんたんヨーロッパEuropeニューヨークNYEUライブspeakyourselfSYSMOTSmagicshopマジックショップ防弾少年団BTSファンミーティングメモリーズブルーレイ　ペンミトレカフォトカードミニフォトキーリングキーホルダー　ウィバース　ウェプリー　公式ランダム集合BT21ばんたんloveyourselfspeakyourselffinalアンカバ　ハピエバ　ソウルコンMOTS7personawings花様年華　オンステ　エピログ　epilogue3rdmusterlyssysmsbeON:Edynamitelifegoesonstayキャンドル　パジャマ　ノート　luckydrawラキドロ　購入特典　JPFCweversebutterPTD62
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