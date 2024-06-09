ポケカ　デッキ　大量まとめ売り

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ポケモンカードゲームのデッキ5個セットとポケカのカード500枚以上になります。ミュウツーデッキあくデッキリザードンデッキゼラオラデッキガブリアスデッキあくデッキがDレギュも入っておりますのでおまけでデッキパーツお付けいたします。何枚か数えていませんが500枚以上はあると思います。RRなど数えてませんので何枚入っているか不明です。レッドグリーンスリーブ、シロナスリーブ等その他3点お付けいたします。値下げ交渉可即購入可バラ売り不可以下検索用ポケカポケモンカードゲームポケモンアルセウスリザードンゼラオラブラッキーミュウツーミュウナンジャモネストボールキャプチャーアロマトレーナーズエネルギーデカヌチャン