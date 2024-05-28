SEVENTEEN ALWAYS YOURS weverse ラキドロスングァン

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SEVENTEEN公式JAPANBESTALBUMSEVENTEEN『ALWAYSYOUR』WeverseJapanshop限定ラキドロラッキードロー・ランダムホログラムラキドロトレカスングァン✰スリーブに入れて保管しております。白っぽくなっている所は反射です。韓国製品の為、スレ、初期難等ある場合があります。ご理解の上、ご購入下さいませ。気になる方はご遠慮下さいませ。✰梱包方法はスリーブ+硬質ケース+防水にて対応致します。✰匿名配送らくらくメルカリ便予定匿名配送ゆうゆうメルカリ便+30円✰内容、梱包方法ご理解頂けましたら、即購入OKです。お取り置き不可。✰どうぞ宜しくお願い致します。seventeenalwaysyoursホログラム特典未開封アルバムサインWeverseラキドロラッキードローLuckyDrawユニバhmvタワレコセブンネットmuseumミュージアムseventeenエスクプス/ジョンハン/ジョシュア/ジュン/ホシ/ウォヌ/ウジ/ディエイト/ミンハオ/ミンギュ/ドギョム/DK/スングァン/バーノン/ディノセブチ