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精枠フランス料理
商品番号 X33191813041
商品名

精枠フランス料理
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 4,800 円
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商品詳細

初期は１６万円で購入した物です多少の型などついてますが、問題点はないかとおもいます。ぜひ、よろしくお願いします。
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