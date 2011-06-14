【数量限定セット】荒木宏文さん掲載4ページSET（大型A3配送タイプ）#5533



【新版】YOUマガジン（vol.79）#荒木宏文＆#久保田秀敏＆#五十嵐麻朝 特集4ページ



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D-DAYS vol.174 荒木宏文 | 特集 | Deview-デビュー



【新版】YOUマガジン（vol.79）#荒木宏文＆#久保田秀敏＆#五十嵐麻朝 特集4ページ



俳優・荒木宏文、デビュー15周年メモリアルフォトブックで松岡充、瀬戸 ...



荒木宏文×末満健一がCUT8月号で対談。共鳴必至の“演劇人”ふたりによる ...



おしゃぶりを付けたまま取材に応じる荒木宏文（右）とそれを見て笑う ...



荒木宏文15th anniversary project 『History』 | - D-BOYS OFFICIAL ...



荒木宏文、主演舞台『漆黒天 -始の語り』への意気込みを語る



2.5次元の第一線を走り続る荒木宏文が「TVガイド Stage Stars vol.17 ...



駿河屋 -<中古>荒木宏文(伊弉冉一二三)/ライブフォト・キャラクター ...



駿河屋 -<中古>荒木宏文(にっかり青江)/上半身・風車・キャラクター ...



荒木宏文15th anniversary project 『History』 | - D-BOYS OFFICIAL ...



駿河屋 -<中古>荒木宏文(にっかり青江)/全身・立て膝・背景グレー ...



2.5次元の第一線を走り続る荒木宏文が「TVガイド Stage Stars vol.17 ...

こちらはYOUPAPERシリーズ（折り目の無いストレートタイプ）の掲載ページです。※裏面を含む計4ページ分〈ストレートタイプとは？〉通常ではタブロイドサイズを二つ折り（約A4サイズ）にして配送しているスタンダードな二つ折り配送とは異なり、大型のタブロイド（約A3サイズ）ストレートのまま宅配便で大型配送するタイプです。そのため、大型1ページ写真も折り目を気にせずに（折り目無し）で入手頂けます。〈大型板ダンボール＆厚紙宅配便配送〉1ページがタブロイド（約A3サイズ）とポスターサイズとかなり大きな紙面で、このまま折らずに（折り曲がり防止の板ダンボール補強し濡れ防止PPフィルム）に加えてA3サイズの厚紙封筒に入れてお送りします。〈トラブル防止のため神経質な方はご遠慮下さい〉※紙を使用した印刷物のため、細かい傷や汚れ滲み色抜け匂いなどなど他様々ありますので、ご理解いただけますようお願いします。※梱包には注意しておりますが、シワや角折れはある物とお考えください。※同時購入の場合には同梱にて発送いたします。#荒木宏文