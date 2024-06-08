【全巻セット】スラムダンク ／ SLAM DUNK【裁断済み】

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商品詳細
スラムダンク／SLAMDUNK31巻全巻セットです。古い漫画のため、日焼けが多々あります。状態は写真をご確認ください。漫画のページが読めない状態ではありません。表紙は写真のとおり背表紙左側でカットしています。31巻のみ、全体イラストのため表紙はカットしておりません。
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