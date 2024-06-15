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≪初版・Xbox≫スーパーロボット大戦XOプラチナコレクションver\u0026攻略本
商品番号 X57423519907
商品名

≪初版・Xbox≫スーパーロボット大戦XOプラチナコレクションver\u0026攻略本
ブランド名 エックスボックス360
特別価格 税込 5,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スーパーロボット大戦XOXbox360プラチナコレクション暦は宇宙世紀を採用。宇宙世紀0079年が舞台。『機動戦士ガンダム』の世界観をベースに『機甲戦記ドラグナー』の要素も加わっている。中盤以降には『J9シリーズ』や『重戦機エルガイム』の設定を中心に構成された外宇宙へ進出する。地球連邦政府が統治し、地球連邦軍が侵略者に対抗すべく世界各地に「防衛隊」を設置し、民間の協力者と共闘している。登場作品機動戦士ガンダム機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争機動戦士ガンダム第08MS小隊機動戦士Ζガンダム機動戦士ガンダムΖΖ機動戦士ガンダム逆襲のシャア重戦機エルガイム蒼き流星SPTレイズナー機甲戦記ドラグナーマジンカイザー真ゲッターロボ対ネオゲッターロボ超獣機神ダンクーガ無敵ロボトライダーG7最強ロボダイオージャ未来ロボダルタニアス銀河旋風ブライガー銀河烈風バクシンガー銀河疾風サスライガー絶対無敵ライジンオー等≪初版≫スーパーロボット大戦XO完全解析ファイル本書は、ゲームの本編攻略はもちろんのこと、オンライン大戦攻略までバッチリ掲載。起動確認済みです。その他の状態の詳細は画像でご確認下さい。⬇️他にもゲームを出品しているので興味ある方はしたのリンクをクリック。#RIN出品ゲーム#RIN出品Xboxゲームまとめて購入していただける方には、お値引きさせていただきます。#懐古#レトロ#Xbox#ゲーム#実況#コレクション
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