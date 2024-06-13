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商品詳細
「外科病理学」深山正久/森永正二郎#深山正久#深山_正久#森永正二郎#森永_正二郎#本#自然／医療・薬学・健康⭐️この商品は裁断済みです。新品を業者で裁断していただき出品しております。書き込み等はなく、かなり綺麗な状態です。〜お願い〜・裁断済みの書籍です。裁断・スキャナにて取り込み済のた書籍であることをご理解下さい。・裁断済みのため状態を「目立った傷や汚れなし」としていますが、中身は状態良好です。•中古品であることを御理解頂ける方の購入をお願い致します。
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