BANANA FISH 書籍、グッズ類 まとめ売り

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商品詳細
お値下げ・バラ売り不可大好きな作品ですが、今後の生活の為に手放す事になりました。書籍、全て美品です。・ART\u0026STAFFBOOK・設定資料集・KEY-ANIMATION・ANIMATIONOFFICIALGUIDEMoment・REVERSEPERFECTEDITION・ANOTHERSTORY・雑誌付録ポスター×2※アッシュと英二、アッシュ単品のポスターです。・1番くじA賞ブランケット(開封済み・未使用)※袋が少し破けております。・バナナチョコスムージー(空容器)※綺麗に洗浄は行なっておりますが、不要な場合はメッセージにて御連絡下さい。BANANAFISHバナナフィッシュ
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