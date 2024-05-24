ゴジラ 東宝大怪獣シリーズ（2019）

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商品詳細
エクスプラスゴジラ東宝大怪獣シリーズ2019少年リック限定版です。中古で購入後飾っていました。飾っていただけなので目立つ傷汚れはありません。【他でも出品中なので購入前にコメントください】※着払いならお値下げ可能フィギュアシリーズ···ゴジラ/ガメラ/その他怪獣人気キャラクター···ゴジラ
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle554666.html
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