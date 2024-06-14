【新品未開封】ファイナルファンタジー ピクセルリマスター【パッケージ版】



ファイナルファンタジー ピクセルリマスター | SQUARE ENIX



PS4®「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズの発売日 ...



ファイナルファンタジー ピクセルリマスター | SQUARE ENIX



ファイナルファンタジー ピクセルリマスター”シリーズ第6作 ...



FF ピクセルリマスター」，FF1～FF3はSteam版/スマホ版同時で日本時間7 ...



ファイナルファンタジー ピクセルリマスター Switch版ソフト | labiela.com



ファイナルファンタジー」ピクセルリマスターシリーズPS4/Switch版が ...



PS4®「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズ『FFI ...



ピクセルリマスター版『FF1』～『FF6』がSwitch/PS4にて本日（4/20 ...



スクエニ、「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」3タイトルを ...



ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズNintendo Switch ...



スクエニ、ピクセルリマスター版「ファイナルファンタジーV」を発売 ...



FINAL FANTASY I-VI Bundle | My Nintendo Store（マイニンテンドー ...



e-STORE専売】(PS4)ファイナルファンタジーI-VI ピクセルリマスター ...



Switch/PS4版『FF ピクセルリマスター』シリーズが2023年春発売決定 ...

ご覧頂きありがとうございます。NINTENDOSWITCH「ファイナルファンタジーI-VIピクセルリマスター（FinalFantasyI-VIPixelRemaster）」パッケージ版の出品です。個人で輸入したものです。ワンオーナー品です。新品未開封即購入OKご入金確認後24時間以内発送致します。国内のswitchで問題なく動作します、日本語は対応しています。※パッケージの表記が海外向けになっているだけでゲームソフトは国内版と一緒です【セット内容】・FINALFANTASY・FINALFANTASYII・FINALFANTASYIII・FINALFANTASYIV・FINALFANTASYV・FINALFANTASYVISupportedLanguages:Japanese,English,French,Italian,German,Spanish,Russian,BrazilianPortuguese,Thai,Korean,TraditionalChinese,SimplifiedChineseサポートされる言語：日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語（ブラジル）、タイ語、韓国語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）新たなグラフィックとサウンドでよみがえる『ファイナルファンタジー』ピクセルリマスター。鮮やかに描かれた2Dグラフィック、美しくアレンジされたサウンド、遊びやすく改良されたUIにより、『FF』の名作たちが生まれ変わりました。また、モンスター図鑑やイラストギャラリー、サウンドプレイヤーなどの機能で、ゲームの世界をより深くお楽しみいただけます。#NintendoSwitch#任天堂#ニンテンドースイッチ#スイッチ#nintendo_switch#スイッチ_ソフト#スクウェア・エニックススクエニFinalFantasyPixelRemaster特装版海外版輸入版