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【新品未開封】ファイナルファンタジー ピクセルリマスター【パッケージ版】
商品番号 P92143323699
商品名

【新品未開封】ファイナルファンタジー ピクセルリマスター【パッケージ版】
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 7,471 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。NINTENDOSWITCH「ファイナルファンタジーI-VIピクセルリマスター（FinalFantasyI-VIPixelRemaster）」パッケージ版の出品です。個人で輸入したものです。ワンオーナー品です。新品未開封即購入OKご入金確認後24時間以内発送致します。国内のswitchで問題なく動作します、日本語は対応しています。※パッケージの表記が海外向けになっているだけでゲームソフトは国内版と一緒です【セット内容】・FINALFANTASY・FINALFANTASYII・FINALFANTASYIII・FINALFANTASYIV・FINALFANTASYV・FINALFANTASYVISupportedLanguages:Japanese,English,French,Italian,German,Spanish,Russian,BrazilianPortuguese,Thai,Korean,TraditionalChinese,SimplifiedChineseサポートされる言語：日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、ポルトガル語（ブラジル）、タイ語、韓国語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）新たなグラフィックとサウンドでよみがえる『ファイナルファンタジー』ピクセルリマスター。鮮やかに描かれた2Dグラフィック、美しくアレンジされたサウンド、遊びやすく改良されたUIにより、『FF』の名作たちが生まれ変わりました。また、モンスター図鑑やイラストギャラリー、サウンドプレイヤーなどの機能で、ゲームの世界をより深くお楽しみいただけます。#NintendoSwitch#任天堂#ニンテンドースイッチ#スイッチ#nintendo_switch#スイッチ_ソフト#スクウェア・エニックススクエニFinalFantasyPixelRemaster特装版海外版輸入版
http://narcologia.ru/goods/assessor977203.html
http://narcologia.ru/goods/composite865554.html
http://narcologia.ru/goods/Adder464175.html
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