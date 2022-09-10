【値下げ】仮面ライダー　特写写真集　響鬼　W ダブル　オーズ　ウィザード

01「魂:仮面ライダー響鬼特写写真集」2006年/株式会社ソノラマ*最後の数ページに目立つシミあり(写真7/8)*イメージスケッチ(ポスター？)を検品時に開くとページ同士が引っ付いててた為跡や破れができました(写真9)05「KIRIFUDA:切札:仮面ライダーW特写写真集」2011年/株式会社ホビージャパン*表紙に細かい傷あり06「OOO(オーズ):仮面ライダーオーズ特写写真集」2012年/株式会社ホビージャパン*表紙右上に目立つヤケあり(写真4)*数ページ上部に少しシミあり08「STYLE仮面ライダーウィザード特写写真集」2014年/株式会社ホビージャパン*帯の色落ち(写真3)大事に保管してましたが、全体的に経年劣化による色褪せ、ヤケ、シミ、汚れ、破れあります。写真はその一部です。ご確認の上ご購入お願い。他にも写真ご希望でしたらお気軽にコメントください。通読には問題ないと思います。バラ売り不可



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