プレイステーション5 MODEL CFI-1000A

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商品詳細
「プレイステーション5」定価:￥49980#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS51年ぐらい使用しましたがあとは閉まっておいたため出品します。少し傷はありますが綺麗状態ですのでよろしくお願いします。HDMIケーブルとベースとUSBケーブルは未使用です。コントローラーは数ヶ月しか使用してません。
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