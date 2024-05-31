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プレイステーション5 MODEL CFI-1000A
商品番号 O74754174895
商品名

プレイステーション5 MODEL CFI-1000A
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 20,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「プレイステーション5」定価:￥49980#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS51年ぐらい使用しましたがあとは閉まっておいたため出品します。少し傷はありますが綺麗状態ですのでよろしくお願いします。HDMIケーブルとベースとUSBケーブルは未使用です。コントローラーは数ヶ月しか使用してません。
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