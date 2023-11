Hexen: Beyond Heretic【新品未使用・N64日本版】

■商品説明Hexen:BeyondHereticは、RavenSoftwareによって開発され、1995年10月30日にGTInteractiveを通じてidSoftwareによって公開されたファンタジー一人称シューティングゲームです。シリーズ:Hexen/Hereticseriesモード:マルチプレイヤーコンピュータゲームプラットフォーム:NINTENDO64開発元:RavenSoftware、Atodジャンル:ファーストパーソン・シューティングゲーム初リリース日:1995年販売元:idSoftware、GTインタラクティブ、ソフトバンクグループ、GameBankCorp.、GTInteractiveSoftwareEuropeLtd.■商品状態・動作確認済・付属品:写真からご判断ください・商品状態:S(新品未使用)■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo



