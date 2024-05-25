タスカムのMTR、DP-24SD

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ご覧いただき、ありがとうございます。タスカムのマルチトラックレコーダーDP-24SDです。だいぶ前に購入し宅録に使用していました。CD、3枚分くらいの録音をしました。(こちらCDに録音できる機種ではありません)それ程の使用頻度ではないかと思います出品にあたり動作確認致しました。各つまみ、フェーダー類、ガリ等確認できませんでした。各ランプ類、点灯確認致しました。ただイコライザー、その他の機能についてはほぼ使用していませんでしたので確認もできていません。取扱説明書は日本語以外も何冊かあります。アダプターのシールはきれいに剥がれるシールですのではがします。SDカードは一枚、4GB、お付けします。元箱でしっかり緩衝材を使って発送したいと思っています。外に持ち出すことも無く家の中でセットして使用していましたので傷も無く綺麗な状態でまだまだ使用できると思います。中古品ということをご理解のうえ、ご検討をお願い致します。TASCAM#TASCAM#DP_24SD