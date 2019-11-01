ニンテンドー64 ピカチュウ オレンジ\u0026イエロー 本体 ポケモン

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商品詳細
付属品は画像商品となります。説明書類はございません動作の確認はゲームディスクの読み込み確認、また、コントローラーのボタン操作確認を致しました。また、中古商品ですので全体的に多少の擦り傷、傷、汚れございます。素人保管ですので神経質な方は入札お控え下さい。
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