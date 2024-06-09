Nintendo ゲームキューブ コントローラー 11個セット　未確認

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ご覧いただきありがとうございます！コメント無し即購入大歓迎♪その商品の付属品がなので、動作未確認で、使えるかどうかわかりませんのでジャンク品として出品いたします。使用に伴うキズ等がございます、素人保管なので状態等は写真でご確認の上ご購入ください。