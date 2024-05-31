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硯 雨畑硯　雨畑真石 大硯 芳龍知山刻
商品番号 N38780104221
商品名

硯 雨畑硯　雨畑真石 大硯 芳龍知山刻
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 4,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

習字の先生をしている知人から譲り受けたお品です。芳龍知山刻雨畑　大硯です。石本来の美しさを感じる素敵なお品です。硯サイズ横17cm縦26.5cm高さ5cm存在感があります。置いてあるだけでも絵になります。傷や汚れございます。ご了承の上よろしくお願いいたします。2409082373
http://narcologia.ru/goods/manufacture214641.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect290470.html
http://narcologia.ru/goods/update811495.html
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