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DUEL ART 画集 高橋和希 遊☆戯☆王 イラスト集
商品番号 M49775755879
商品名

DUEL ART 画集 高橋和希 遊☆戯☆王 イラスト集
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「DUELART高橋和希遊☆戯☆王イラスト集=KazukiTakahashiYu-Gi-Oh!illustrations」高橋和希帯を挟んでしまっていたので、背表紙部分に折り目が付いています(3枚目画像)表紙カバーの背表紙のUの部分にうっすらシミがあります(4枚目画像)自宅保管品の為、完璧を求める方はご遠慮下さい。お値下げ・返品不可でお願いいたします。準備が出来次第、らくらくメルカリ便(ネコポス予定)にて発送させて頂きます。#高橋和希#高橋_和希#本#コミック／コミック
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